Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа до дальнейшего уведомления. Пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри отметил, что это был ответ на разжигание пожаров и запуск зажигательных шаров с палестинской территории.

Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа "до дальнейшего уведомления". Пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри отметил, что это был ответ на разжигание пожаров и запуск зажигательных шаров с палестинской территории.Морская блокада означает запрет на рыболовство, сообщает РИА Новости. Ранее Израиль ввел послабления на ограничения лова рыбы: акватория промысла в Средиземном море была восстановлена до 15 миль от побережья. Такой разрешенная для рыбной добычи зона была до начала мая 2019 года – то есть до вспышки боевых действий, приведших армии Палестины и Израиля на грань новой войны.Тогда в результате военных действий погибли 29 человек – 25 палестинцев и 4 израильтян. Сторонам удалось заключить перемирие при посредничестве Египта и Катара, при этом эмир Катара выделил 480 миллионов долларов на гуманитарную помощь палестинцам.