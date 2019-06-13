Телеведущий рассказал о том, каким растет сын
Платон. Дмитрий Шепелев сообщил, что мальчик перестал его слушаться.
Телеведущий рассказал о том, каким растет сын
Платон. Дмитрий Шепелев сообщил, что мальчик перестал его слушаться.
Ребенок
уверен, что отец простит ему любую шалость. На своей странице в Instagram телеведущий пожаловался, что шестилетний Платон постоянно
шалит.
По словам Дмитрия Шепелева, раньше он наказывал сына
тем, что лишал его возможности смотреть мультфильмы, но теперь это уже не
помогает. Шоумен поинтересовался у подписчиков, как они наказывают своих детей.
"Я всегда был мягким отцом,
даже чересчур. Ну, раскрасил ребенок пол фломастерами, и ладно, давай
сфотографирую, потом посмеемся. Но ребенок взрослеет, и вместе с ним взрослеют
шалости. Вот из последнего: "Папа, мы тут написали в ванную...", – поделился Дмитрий
Шепелев. Привел в пример он и еще одну проказу ребенка.
"Самое строгое, что я когда-либо
делал – это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете – не
работает, потому что папа добрый, папа все простит", – заявил телеведущий.
Также отметил, что не знает, как перевоспитать сына, и попросил совета у фолловеров.
Ранее сообщил
поклонникам, что начал выбирать для сына школу. В своем микроблоге он заявил,
что Платон проводит лето, посещая дни открытых дверей в различных школах.