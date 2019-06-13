Телеведущий рассказал о том, каким растет сын Платон. Дмитрий Шепелев сообщил, что мальчик перестал его слушаться.

Телеведущий рассказал о том, каким растет сынПлатон. Дмитрий Шепелев сообщил, что мальчик перестал его слушаться.Ребенокуверен, что отец простит ему любую шалость. На своей странице в Instagram телеведущий пожаловался, что шестилетний Платон постоянношалит.По словам Дмитрия Шепелева, раньше он наказывал сынатем, что лишал его возможности смотреть мультфильмы, но теперь это уже непомогает. Шоумен поинтересовался у подписчиков, как они наказывают своих детей."Я всегда был мягким отцом,даже чересчур. Ну, раскрасил ребенок пол фломастерами, и ладно, давайсфотографирую, потом посмеемся. Но ребенок взрослеет, и вместе с ним взрослеютшалости. Вот из последнего: "Папа, мы тут написали в ванную...", – поделился ДмитрийШепелев. Привел в пример он и еще одну проказу ребенка."Самое строгое, что я когда-либоделал – это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете – неработает, потому что папа добрый, папа все простит", – заявил телеведущий.Также отметил, что не знает, как перевоспитать сына, и попросил совета у фолловеров.Ранее сообщилпоклонникам, что начал выбирать для сына школу. В своем микроблоге он заявил,что Платон проводит лето, посещая дни открытых дверей в различных школах.