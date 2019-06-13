Во всей Идлибской зоне деэскалации в Сирии достигнуто соглашение о полном прекращении огня. Оно начало действовать с 00:00 12 июня, сообщил брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.

Во всей Идлибской зоне деэскалации в Сирии достигнуто соглашение о полном прекращении огня. Оно начало действовать с 00:00 12 июня, сообщил брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.По его словам, соглашения удалось достичь по инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции.Купчишин отметил, что сейчас в зоне деэскалации фиксируется снижение количества обстрелов со стороны боевиков. Так, в течение дня в среду зафиксировано всего два обстрела населенных пунктов Махарда и Суран провинции Хама. Правительственные силы Сирии ответный огонь не открывали.