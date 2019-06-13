Заявитель рассказал, что за 140 тысяч рублей приобрел у неизвестного мужчины якобы золотые и серебряные монеты, однако выяснилось, что монеты не представляют никакой ценности...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки задержан 23-летний приезжий, подозреваемый в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратился 32-летний житель Зеленограда с заявлением о мошеннических действиях. Он рассказал, что за 140 тысяч рублей приобрел у неизвестного мужчины якобы золотые и серебряные монеты, однако выяснилось, что монеты не представляют никакой ценности.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Установлено, что подозреваемый, пытаясь продать сувенирные монеты, стал предлагать их встречным прохожим. При этом монеты выдавал за нумизматические, имеющие сплавы золота и серебра, однако монеты не имеют никакой ценности.По данному факту следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31