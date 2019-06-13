Специалист-эксперт 4 отделения ОМВП УНК ГУ МВД России по г. Москве Ирина Кутянова рассказала о наступлении уголовной ответственности в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве организованы мероприятия по первичной профилактике наркомании среди несовершеннолетних на базе Центра помощи семье и детям «Красносельский» и ЦССВ «Алые паруса».Мероприятия организованы в период проведения детских оздоровительных лагерей.В ходе мероприятий перед подростками, а также представителями администрации и воспитателями Центров выступила специалист-эксперт 4 отделения ОМВП УНК ГУ МВД России по г. Москве Ирина Кутянова. Она рассказала о наступлении уголовной ответственности в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ, разъяснила подробно такие понятия как «сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта», «перевозка». Особое внимание уделила административной ответственности, подробно рассказала, какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств или психотропных веществ.Затем для подростков проведен брейн-ринг, посвященный профилактике вредных привычек. Участники мероприятия разделились на 3 команды, каждая из которых выбрала капитана, название и девиз команды. В ходе проведения викторин и блиц-опроса ребята соревновались, кто быстрее даст правильный ответ на вопрос о вредных последствиях употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения. Жюри оценивало правильность и быстроту ответов. По итогам проведения игры была выбрана команда-победитель, участники которой получили благодарственные письма от имени руководства УНК ГУ МВД России по г. Москве.Представители администрации и участники брейн-ринга выразили признательность сотрудникам полиции за проведение мероприятий в интересном и живом формате.УНК ГУ МВД России по г. Москве