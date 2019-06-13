Мужчина сообщил, что неизвестные проникли в помещение магазина и, взломав витрину, похитили оттуда мобильные телефоны...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО задержали мужчину и женщину, подозреваемых в хищении мобильных телефонов из магазина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию с заявлением обратился представитель торговой сети по продаже мобильных телефонов. Мужчина сообщил, что неизвестные на Новослободской улице проникли в помещение магазина и, взломав витрину, похитили оттуда мобильные телефоны. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Бестужевых задержали подозреваемых – 28-летнего москвича и 20-летнюю жительницу Подмосковья.Как было установлено, подозреваемая ранее работала в магазине стажером и после конфликта уволилась, предварительно сделав дубликат ключей. После чего сообщила код от сигнализации своему знакомому, который проник в магазин и совершил кражу. Похищенные телефоны злоумышленники сбыли, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60