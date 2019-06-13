В Мосгорсуде рассматриваются апелляционные жалобы представителей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как сообщает ряд СМИ, судья отменил приговор спортсменам и постановил новый.

В Мосгорсуде рассматриваются апелляционные жалобы представителей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как сообщает ряд СМИ, судья отменил приговор спортсменам и постановил новый.Новый приговор изменен в части квалификации действий спортсменов. При этом срок наказания для Александра Кокорина и Павла Мамаева остается прежним.Во время заседания бывший нападающий "Зенита" попросил суд быть более гуманным. Полузащитник "Краснодара" в свою очередь отказался просить о смягчении приговора. Он назвал происходящее "позором и шоу" и добавил, что сомневается в справедливости решения судьи, передает корреспондент . Как сообщает Газета.ру, после оглашения приговора мать Александра Кокорина покинула зал в слезах.Напомним, что в октябре прошлого года футболисты устроили две потасовки в центре Москвы. Они избили на улице водителя ведущей федерального канала Виталия Соловчука, после чего напали с кулаками на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и ударили по лицу генерального директора НАМИ Сергея Гайсина.В начале мая этого года суд зачитал приговор спортсменам. получил 1 год и 6 месяцев, а Павел Мамаев – 1 год и 5 месяцев. Решение судьи раскритиковали родственники и поклонники футболистов.