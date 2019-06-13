Президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер-министр, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко обсудили текущую ситуацию в стране, внеочередные выборы в Верховную раду, а также то, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди.

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудили текущую ситуацию в стране, внеочередные выборы в Верховную раду, а также то, "как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди". Об этом Тимошенко сообщила в среду в своем Facebook.В этот же день лидер "Батькивщины" заявила в эфире одного из украинских телеканалов, что посоветовала главе государства не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный суд признает его неконституционным. ЦИК обязан выполнить этот указ в любом случае, подчеркнула Тимошенко. "Президенту не надо отменять указ о роспуске парламента, а надо требовать его выполнения", — приводит ее слова ТАСС.По ее словам, допустить ситуацию, в которой Конституционный суд "разрушил" бы досрочные выборы, ни в коем случае нельзя.Лидер "Батькивщины" сообщила также, что поддерживает идею объединения с партиями "Слуга народа" Зеленского и "Голос" Святослава Вакарчука в некоторых мажоритарных округах, где присутствуют "выдающиеся монстры коррупции режима Порошенко". Трем политическим силам следует объединиться, чтобы не дать ставленникам экс-президента победить в этих округах за счет подкупа, заявила Тимошенко.