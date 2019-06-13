Американский лидер Дональд Трамп планирует встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки.

Американский лидер Дональд Трамп планирует встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки".Также он планирует провести в Осаке встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.Однако Кремль никаких сигналов от Вашингтона не получал, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.Саммит пройдет 28-29 июня, передает "Интерфакс".Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что ясности по этим вопросам нет, но Москва исходит из того, что руководители будут находиться на мероприятии, и контакт состоится.