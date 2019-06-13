Певица спровоцировала критику пользователей Сети. Наталья Чистякова-Ионова поделилась в Instagram фото в наряде, который вызвал неоднозначную реакцию фолловеров.

Певица спровоцировалакритику пользователей Сети. Наталья Чистякова-Ионова поделилась в Instagram фото в наряде, который вызвал неоднозначную реакцию фолловеров.Артистка отпраздновала свой 33-й День рождения. Наталья Чистякова-Ионова похвасталась поклонникамсвоим платьем, но большинство подписчиков не оценили его по достоинству.Вечернее платье певицы Глюк’оZы раскритиковали за сходство с ночной сорочкой. На опубликованномв соцсети снимке Чистякова-Ионова позирует в нежном платье оранжевого цвета. Образисполнительница дополнила белыми кедами, сообщаетСамые преданные поклонники отметили,что знаменитость прекрасно выглядит. Вместе с тем, платье вызвало шквалкритики. "Трусы не забыла натянуть?", "Ты хоть белье надела?", "Ты вночнушке?!", "Встречать гостей в интимном пеньюарчике, нормально", "А гделифчик?" – пропесочили фолловеры. Были и те, ктопосоветовал певице и вовсе ходить без одежды, поскольку разница не так уж ивелика.Отметим,что певица Глюк’оZа любитэпатировать и дразнить публику откровенными снимками. То девушка позирует вкупальнике, то в нижнем белье. Подобные фотовызывают смешанные чувства у пользователей Сети. Многие считают, чтоисполнительница переходит грань приличия, часто демонстрируя обнаженное тело.