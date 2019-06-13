Певица спровоцировала
критику пользователей Сети. Наталья Чистякова-Ионова поделилась в Instagram фото в наряде, который вызвал неоднозначную реакцию фолловеров.
Певица спровоцировала
критику пользователей Сети. Наталья Чистякова-Ионова поделилась в Instagram фото в наряде, который вызвал неоднозначную реакцию фолловеров.
Артистка отпраздновала свой 33-й День рождения. Наталья Чистякова-Ионова похвасталась поклонникам
своим платьем, но большинство подписчиков не оценили его по достоинству.
Вечернее платье певицы Глюк’оZы раскритиковали за сходство с ночной сорочкой. На опубликованном
в соцсети снимке Чистякова-Ионова позирует в нежном платье оранжевого цвета. Образ
исполнительница дополнила белыми кедами, сообщает
Самые преданные поклонники отметили,
что знаменитость прекрасно выглядит. Вместе с тем, платье вызвало шквал
критики. "Трусы не забыла натянуть?", "Ты хоть белье надела?", "Ты в
ночнушке?!", "Встречать гостей в интимном пеньюарчике, нормально", "А где
лифчик?" – пропесочили фолловеры. Были и те, кто
посоветовал певице и вовсе ходить без одежды, поскольку разница не так уж и
велика.
Отметим,
что певица Глюк’оZа любит
эпатировать и дразнить публику откровенными снимками. То девушка позирует в
купальнике, то в нижнем белье. Подобные фото
вызывают смешанные чувства у пользователей Сети. Многие считают, что
исполнительница переходит грань приличия, часто демонстрируя обнаженное тело.