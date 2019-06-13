В Сети появился очередной выпуск ток-шоу светской львицы. Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, который, по слухам, является ее любовником.

В Сети появился очереднойвыпуск ток-шоу светской львицы. Ксения Собчак взяла интервью у режиссераКонстантина Богомолова, который, по слухам, является ее любовником.Теледива попыталась выяснить, поменялсяли режиссер Константин Богомолов, когда его спектакли стали набиратьпопулярность у аудитории. Собеседник теледивы отметил, что лично он вообще неизменился, просто публика наконец доросла до его работ."Пришло время, когда такимлюдям как ты, в том числе, прости, которые не очень опытны в театре, а опыт и разработанностьрецепторов – это определяющая вещь в восприятии чего угодно…" – говорилБогомолов, когда его перебила Собчак, воскликнув, что в этих словах она слышит "высокомерие" и "снобизм".Режиссер отметил, что это невысокомерие вовсе, а реальность. "У тебя не разработаны вкусовые рецепторы ввосприятии театра. Может быть сейчас, ты больше интересуешься разным другимтеатром и, может быть, они у тебя в итоге будут лучше разработаны", – немногоунизил возлюбленную режиссер в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!"Богомолов еще раз подчеркнул,что в своем творчестве он никуда не сдвинулся, просто пришло время, когда узрителяпоменялосьвосприятие театра. И если пять-семь лет назад люди,приходящие на его спектакль "Гаргантюа и Пантагрюэль", среди которых, как ондобавил, была и , уходили после первого акта, то сегодня все смотрят с удовольствием."А сейчас вы бы, КсенияАнатольевна, досмотрели бы этот спектакль, потому что для вас очень важен звон,который стоит в восприятии того, про что вы не очень понимаете. То, что я делалпять лет назад, для целого ряда людей было ультразвуком, просто их уши невоспринимали это. Прошли годы, вдруг, начинают прислушиваться и различать. Этонормально", – уколол режиссер.