В Сети появился очередной
выпуск ток-шоу светской львицы. Ксения Собчак взяла интервью у режиссера
Константина Богомолова, который, по слухам, является ее любовником.
В Сети появился очередной
выпуск ток-шоу светской львицы. Ксения Собчак взяла интервью у режиссера
Константина Богомолова, который, по слухам, является ее любовником.
Теледива попыталась выяснить, поменялся
ли режиссер Константин Богомолов, когда его спектакли стали набирать
популярность у аудитории. Собеседник теледивы отметил, что лично он вообще не
изменился, просто публика наконец доросла до его работ.
"Пришло время, когда таким
людям как ты, в том числе, прости, которые не очень опытны в театре, а опыт и разработанность
рецепторов – это определяющая вещь в восприятии чего угодно…" – говорил
Богомолов, когда его перебила Собчак, воскликнув, что в этих словах она слышит "высокомерие" и "снобизм".
Режиссер отметил, что это не
высокомерие вовсе, а реальность. "У тебя не разработаны вкусовые рецепторы в
восприятии театра. Может быть сейчас, ты больше интересуешься разным другим
театром и, может быть, они у тебя в итоге будут лучше разработаны", – немного
унизил возлюбленную режиссер в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!"
Богомолов еще раз подчеркнул,
что в своем творчестве он никуда не сдвинулся, просто пришло время, когда у
зрителя
поменялось
восприятие театра. И если пять-семь лет назад люди,
приходящие на его спектакль "Гаргантюа и Пантагрюэль", среди которых, как он
добавил, была и , уходили после первого акта, то сегодня все смотрят с удовольствием.
"А сейчас вы бы, Ксения
Анатольевна, досмотрели бы этот спектакль, потому что для вас очень важен звон,
который стоит в восприятии того, про что вы не очень понимаете. То, что я делал
пять лет назад, для целого ряда людей было ультразвуком, просто их уши не
воспринимали это. Прошли годы, вдруг, начинают прислушиваться и различать. Это
нормально", – уколол режиссер.