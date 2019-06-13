УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Хрулева Евгения Николаевича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Хрулева Евгения Николаевича, 1983 года рождения, который 1 мая 2019 года ушёл из дома в городском округе Щербинка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 35 лет, рост 160-174, полного телосложения, лицо круглое смуглое, волосы прямые темно-русые коротко стриженные.Был одет: спортивный костюм черного цвета.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79