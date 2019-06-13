Внуку британской королевы приглянулась красавица-блондинка.
Принц Гарри встретился с певицей Ритой Орой на благотворительном вечере в
Лондоне.
Внуку британской королевы приглянулась красавица-блондинка.
Принц Гарри встретился с певицей Ритой Орой на благотворительном вечере в
Лондоне.
Во дворце Хэмптон-корт прошел прием посвященный борьбе со
СПИДом в африканских странах Sentebale Audi Concert. На мероприятие были
приглашены знаменитости: Том Харди, Розамунд Пайк, Рита Ора, а также
августейший отпрыск принц Гарри.
Внук королевы представлял собственный благотворительный
проект "Сентебале". Организация создана специально для помощи людям с ВИЧ и
СПИДом в Малави, Ботсване и Лесото.
Супруг Меган Марк с удовольствием общался со всеми
присутствующими, однако певицу Риту Ору герцог Сассекский окружил каким-то
особенным вниманием. Общаться с красавицей-блондинкой ему явно нравилось.
Примечательно, что вокалистка ошиблась с выбором
платья. Звезда поп-сцены пришла на прием в крошечном наряде с экстремальным
декольте. На фоне скромно одетых гостей она выглядела немного вызывающе. Меж
тем неуместный вид Риты совсем не смутил . Герцог Сассекский долго
разговаривал с Орой, а после крепко обнял ее.
Отметим, что дома ждет супруга Меган Маркл и
маленький сын Арчи, который родился чуть больше месяца назад. Новоиспеченным
родителям приходится тяжко. Они уже опостылели друг другу и устали от забот. Им даже пришлось поделить обязанности по уходу за
ребенком. Герцогу Сассекскому досталась смена подгузников.