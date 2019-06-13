Внуку британской королевы приглянулась красавица-блондинка. Принц Гарри встретился с певицей Ритой Орой на благотворительном вечере в Лондоне.

Внуку британской королевы приглянулась красавица-блондинка.Принц Гарри встретился с певицей Ритой Орой на благотворительном вечере вЛондоне.Во дворце Хэмптон-корт прошел прием посвященный борьбе соСПИДом в африканских странах Sentebale Audi Concert. На мероприятие былиприглашены знаменитости: Том Харди, Розамунд Пайк, Рита Ора, а такжеавгустейший отпрыск принц Гарри.Внук королевы представлял собственный благотворительныйпроект "Сентебале". Организация создана специально для помощи людям с ВИЧ иСПИДом в Малави, Ботсване и Лесото.Супруг Меган Марк с удовольствием общался со всемиприсутствующими, однако певицу Риту Ору герцог Сассекский окружил каким-тоособенным вниманием. Общаться с красавицей-блондинкой ему явно нравилось.Примечательно, что вокалистка ошиблась с выборомплатья. Звезда поп-сцены пришла на прием в крошечном наряде с экстремальнымдекольте. На фоне скромно одетых гостей она выглядела немного вызывающе. Межтем неуместный вид Риты совсем не смутил . Герцог Сассекский долгоразговаривал с Орой, а после крепко обнял ее.Отметим, что дома ждет супруга Меган Маркл ималенький сын Арчи, который родился чуть больше месяца назад. Новоиспеченнымродителям приходится тяжко. Они уже опостылели друг другу и устали от забот. Им даже пришлось поделить обязанности по уходу заребенком. Герцогу Сассекскому досталась смена подгузников.