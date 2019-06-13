Начальник регионального Управления по вопросам миграции пожелал школьникам быть достойными гражданами страны.

12 июня во Владимирском Доме дружбе состоялась торжественная церемония, на которой первые паспорта вручили школьникам из 16 районов области. В зале собрались мальчишки и девчонки, ставшие победителями олимпиад различного уровня, активно участвующие в военно-патриотических слётах, а также достигшие высоких результатов в учебе, спорте и творчестве.Обращаясь к юным гражданам, начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области майор полиции Дмитрий Филиппов отметил важность момента, пожелал школьникам никогда не останавливаться на достигнутом, выбрать профессию, которая будет по душе и всегда оставаться достойными гражданами великой страны.Добрую традицию вручения первых паспортов в День России поддержали в разных районах Владимирской области.Так в Радужном ребят с получением главных документов прибыли поздравить представители Совета ветеранов органов внутренних дел при МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, а в Гороховце и Гусь-Хрустальном сотрудники полиции вручили паспорта 14-летним жителям на торжествах, организованных на главных городских площадях.