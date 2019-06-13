Все случаи зафиксированы в необорудованных для купания местах

Все случаи зафиксированы в необорудованных для купания местахТри случая гибели детей на воде произошло во Владимирской области в 2019 году, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные регионального УМВД.Региональное УМВД призывает жителей области купаться только на официальных пляжах, усилить родительский контроль за детьми в период летних каникул и разъяснить им правила безопасности во время отдыха на водных объектах.