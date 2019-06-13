Ночью в четверг, 13 июня, в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пожарные спасли семерых жильцов многоквартирного дома, в котором загорелся подвал.

Ночью в четверг, 13 июня, в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пожарные спасли семерых жильцов многоквартирного дома, в котором загорелся подвал. О происшествии сообщили представители ГУ МЧС региона.Как уточняется, сообщение по пожаре в подвале пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре, поступило на пульт пожарной охраны города ночью 13 июня. К моменту прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 30 человек. С помощью спасательных устройств пожарные вывели из дома семь человек, в том числе четверо детей.В результате ЧП никто не пострадал. Пожар удалось потушить через час, передает РИА Новости. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Огонь уничтожил деревянную кладовую, инструменты и строительный мусор.В настоящее время устанавливаются причины случившегося.