Сотрудники столичной полиции продемонстрировали как теоретические знания своей профессии, так и практические навыки...

Сотрудники подразделений по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве в течение дня соревновались за звание лучшего в своей профессии.Промежуточный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» состоялся в центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. МосквеСотрудники столичной полиции продемонстрировали как теоретические знания своей профессии, так и практические навыки. В течение дня участники конкурса решали профессиональные задачи служебной деятельности и демонстрировали уровень владения огнестрельным оружием, а также боевые приемы борьбы.По итогам конкурса лучшим по профессии стал старший инспектор ГИАЗ ОМК ОВМ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Дмитрий Роговой.Второе место заняла старший инспектор ОВМ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Дзюбан.Третье место – старший инспектор ОВМ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве Сергей Сапрыкин.Победитель представит Москву на заключительном этапе конкурса «Лучший по профессии», который состоится на базе ФГКУ ДПО «ВИПК МВД России» в период с 17 по 21 июня.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве