Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.

Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы управления МЧС по городу.Как уточняется, из дома были эвакуированы 30 человек. Подобная ситуация с этим домом возникает уже не впервые. Ранее проводилось обследование, не выявившее, что здание является аварийным. В настоящее время дом также обследуют специалисты, передает ТАСС.