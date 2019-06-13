В Сети появился первый трейлер сиквела культовой ленты Стэнли Кубрика Сияние. Премьера фильма Доктор Сон состоится 7 ноября 2019 года.

В Сети появился первый трейлер сиквела культовой ленты Стэнли Кубрика "Сияние". Премьера фильма "Доктор Сон" состоится 7 ноября 2019 года.Новая лента рассказывает о том, как сложилась жизнь мальчика Дэнни Торранса, который стал свидетелем безумия отца. Повзрослевший герой страдает от алкоголизма и ведет асоциальный образ жизни. Однажды к нему за помощью обращается девочка с уникальным даром. За ней охотятся члены общества "Истинного Узла".Главные роли в картине исполнили Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон и Джейкоб Тремблей. Режиссером картины стал Майк Флэнеган. Мировая премьера фильма состоится 31 октября 2019 года. Российские зрители смогут увидеть ленту в кинотеатрах 7 ноября, передает телеканал "".