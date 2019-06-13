Российская актриса, певица и композитор Вика Цыганова заявила о своем намерении баллотироваться в депутаты Государственной Думы от Хабаровского края.

Российская актриса, певица и композитор Вика Цыганова заявила о своем намерении баллотироваться в депутаты Государственной Думы от Хабаровского края.Как Цыганова рассказала журналистам после концерта в Луганске, ее родной край испытывает очень непростые времена, поэтому она решила поехать на свою родину – в Комсомольск-на-Амуре и поддержать свой народ.Цыганова рассказала, что не собирается ни с кем воевать, и добавила, что у нее уже есть программа, с которой она планирует идти на выборы, передает РИА Новости. Как считает Вика Цыганова, ее программа сильная и должна понравиться землякам.