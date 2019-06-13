Российская теннисистка, 119-я ракетка мира Наталья Вихлянцева на старте турнира в голландском Хертогенбосе в двух сетах за один час девять минут переиграла соотечественницу Анну Калинскую со счетом 6:2, 6:3.

Российская теннисистка, 119-я ракетка мира Наталья Вихлянцева на старте турнира в голландском Хертогенбосе в двух сетах за один час девять минут переиграла соотечественницу Анну Калинскую со счетом 6:2, 6:3.Вихлянцева допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи, а у Калинской, занимающей 149-е место в рейтинге WTA, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейка. Обе теннисистки подач навылет не выполнили.Таким образом, Вихлянцева вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять испанка Пуала Бадоса Хиберт (133), обыгравшая в первом круге австралийку Присциллу Хон (130) – 6:4, 6:3.