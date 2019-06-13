Подозреваемый уже задержан

Подозреваемый уже задержанИзуродованное тело 65-летней женщины обнаружили 11 июня в одном из садоводческих товариществ Александровского района, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.Как только поступила информация об обнаружении трупа, следователи и криминалисты тут же выехали на место преступления. Благодаря профессиональной и слаженной работе в этот же день удалось задержать подозреваемого в тяжком преступлении. Им оказался 37-летний дачник Москвы.Выяснилось, что в прошлом году кто-то жестоко расправился с кошкой подозреваемого. Потом пропал другой его котенок, а накануне, 10 июня, исчез очередной питомец.Обозлившийся дачник решил, что виноваты во всем соседи и собрался расправиться с первым, кто выйдет из их дома. Обуреваемый жаждой мести, он взял пневматический пистолет и затаился в посадке возле построек.Когда за калитку вышла 65-летняя женщина, злоумышленник напал на нее, избил и выстрелил. Затем он направился в дом потерпевшей в поисках чего-нибудь тяжелого. Под руку попалась лопата. Вернувшись к жертве, мужчина несколько раз ударил пенсионерку по голове садовым инструментом. От полученных ран женщина умерла. После свершившегося подозреваемый сам позвонил в полицию и пошел домой.