В случае принятия Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции о невозможности ограничений национальных делегаций, Россия вернется к работе в организации 25 июня, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Совет нижней палаты на следующей неделе рассмотрит вопрос о подаче заявки в ПАСЕ и утвердит состав делегации.
В случае принятия Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции о невозможности ограничений национальных делегаций, Россия вернется к работе в организации 25 июня, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Совет нижней палаты на следующей неделе рассмотрит вопрос о подаче заявки в ПАСЕ и утвердит состав делегации.
Официальное решение об участии в сессии ПАСЕ Совет Госдумы
примет 19 июня, уточнил Володин. Законодатели обсудят вопрос о подаче заявки
российской делегации, утвердят ее состав и руководителя.
Законодатель уточнил, что в делегацию входят семь членов
Совета федерации и 11 депутатов нижней палаты. Планируется, что ее возглавит
вице-спикер Госдумы, член фракции "Единая Россия" Петр Толстой.
Володин обозначил два возможных сценария развития отношений
России и ПАСЕ. Первый вариант предполагает, что 24 июня организация примет
резолюцию о недопустимости ограничения права голоса национальных делегаций и до конца того же дня Москва направит официальную заявку на
возвращение в Ассамблею.
Таким образом, 25 июня российские законодатели начнут работу на сессии ПАСЕ, уточнил спикер Госдумы. По его словам, в этот день будут
подтверждаться полномочия делегаций.
Если полномочия российской делегации будут подтверждены в
полном объеме, то 26 июня наши парламентарии будут участвовать в выборах
генсекретаря Совета Европы. Такой сценарий Володин назвал позитивным.
Не исключил спикер и другой вариант развития событий. По его мнению, к российским парламентариям могут применить дискриминационные меры, например, запретить входить в руководящие органы Ассамблеи.
"Если
полномочия будут подтверждены не в полном объеме, в этом случае делегация
России покинет зал, это будет означать прекращение нашей работы в ПАСЕ", -
пояснил председатель нижней палаты.
Отношения с ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году.
После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на
нашу делегацию наложили санкции. Москва заявила о невозможности работы в
дискриминационных условиях, прекратила участие в заседаниях организации и
приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.
Госдума неоднократно призывала ПАСЕ закрепить в
регламенте норму о равенстве всех национальных делегаций. В начале июня
регламентный комитет Ассамблеи опубликовал резолюцию, которая допускает
возвращение России в организацию.