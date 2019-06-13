В случае принятия Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции о невозможности ограничений национальных делегаций, Россия вернется к работе в организации 25 июня, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Совет нижней палаты на следующей неделе рассмотрит вопрос о подаче заявки в ПАСЕ и утвердит состав делегации.

В случае принятия Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции о невозможности ограничений национальных делегаций, Россия вернется к работе в организации 25 июня, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Совет нижней палаты на следующей неделе рассмотрит вопрос о подаче заявки в ПАСЕ и утвердит состав делегации.Официальное решение об участии в сессии ПАСЕ Совет Госдумыпримет 19 июня, уточнил Володин. Законодатели обсудят вопрос о подаче заявкироссийской делегации, утвердят ее состав и руководителя.Законодатель уточнил, что в делегацию входят семь членовСовета федерации и 11 депутатов нижней палаты. Планируется, что ее возглавитвице-спикер Госдумы, член фракции "Единая Россия" Петр Толстой.Володин обозначил два возможных сценария развития отношенийРоссии и ПАСЕ. Первый вариант предполагает, что 24 июня организация приметрезолюцию о недопустимости ограничения права голоса национальных делегаций и до конца того же дня Москва направит официальную заявку навозвращение в Ассамблею.Таким образом, 25 июня российские законодатели начнут работу на сессии ПАСЕ, уточнил спикер Госдумы. По его словам, в этот день будутподтверждаться полномочия делегаций.Если полномочия российской делегации будут подтверждены вполном объеме, то 26 июня наши парламентарии будут участвовать в выборахгенсекретаря Совета Европы. Такой сценарий Володин назвал позитивным.Не исключил спикер и другой вариант развития событий. По его мнению, к российским парламентариям могут применить дискриминационные меры, например, запретить входить в руководящие органы Ассамблеи."Еслиполномочия будут подтверждены не в полном объеме, в этом случае делегацияРоссии покинет зал, это будет означать прекращение нашей работы в ПАСЕ", -пояснил председатель нижней палаты.Отношения с ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году.После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины нанашу делегацию наложили санкции. Москва заявила о невозможности работы вдискриминационных условиях, прекратила участие в заседаниях организации иприостановила выплаты в бюджет Совета Европы.Госдума неоднократно призывала ПАСЕ закрепить врегламенте норму о равенстве всех национальных делегаций. В начале июнярегламентный комитет Ассамблеи опубликовал резолюцию, которая допускаетвозвращение России в организацию.