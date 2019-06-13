Певец
разместил в Instagram новую видеозапись и рассказал о своей мечте. При этом Влад Топалов отдает себе отчет в том, что пока не
может ее реализовать.
Певец
разместил в Instagram новую видеозапись и рассказал о своей мечте. При этом Влад Топалов отдает себе отчет в том, что пока не
может ее реализовать.
На кадрах артист едет с ветерком на
мотоцикле в качестве пассажира. Видно, что Влад Топалов в полном восторге от
езды. Когда он слез с мотоцикла, то некоторое время не мог говорить.
"Бооооомбаааа!!! (Здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). Я всегда хотел мотик и всегда знал,
что мне точно нельзя. Это невероятный взрыв адреналина!!!! Офигеть!!! Я
в шоке", – написал музыкант. Он добавил, что катался всего второй раз в
жизни.
"Кто ездит? Как не раздолбаться? Хочу мотик, но
боюсь... понимаю, что уже ответственность...", – цитирует Влада Топалова
Поклонники стали давать
артисту советы. Многие считают, что такое увлечение слишком рискованно.
"Воздержитесь, как мотоциклистка Вам говорю))). Весь этот
адреналин не стоит того", "Сначала надо вырастить сына лет до 16, потом дать
ему образование, потом проверить, что он точно крепко на ногах стоит. Дальше
нужно оглянуться, нет ли дочки? И только после этого, уже можно мотик", "Опасно
все это", – высказались фолловеры. При этом поклонники порадовались искренним положительным
эмоциям
Отметим, что не так давно впервые стал отцом, поэтому на нем сейчас большая
ответственность. Супруга, телеведущая Регина Тодоренко родила ему сына. Молодой
отец все свободное время проводит с ребенком. Ранее жена певца призналась, что
теперь они с мужем мечтают о дочке.