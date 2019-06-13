Певец разместил в Instagram новую видеозапись и рассказал о своей мечте. При этом Влад Топалов отдает себе отчет в том, что пока не может ее реализовать.

Певецразместил в Instagram новую видеозапись и рассказал о своей мечте. При этом Влад Топалов отдает себе отчет в том, что пока неможет ее реализовать.На кадрах артист едет с ветерком намотоцикле в качестве пассажира. Видно, что Влад Топалов в полном восторге отезды. Когда он слез с мотоцикла, то некоторое время не мог говорить."Бооооомбаааа!!! (Здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). Я всегда хотел мотик и всегда знал,что мне точно нельзя. Это невероятный взрыв адреналина!!!! Офигеть!!! Яв шоке", – написал музыкант. Он добавил, что катался всего второй раз вжизни."Кто ездит? Как не раздолбаться? Хочу мотик, нобоюсь... понимаю, что уже ответственность...", – цитирует Влада ТопаловаПоклонники стали даватьартисту советы. Многие считают, что такое увлечение слишком рискованно."Воздержитесь, как мотоциклистка Вам говорю))). Весь этотадреналин не стоит того", "Сначала надо вырастить сына лет до 16, потом датьему образование, потом проверить, что он точно крепко на ногах стоит. Дальшенужно оглянуться, нет ли дочки? И только после этого, уже можно мотик", "Опасновсе это", – высказались фолловеры. При этом поклонники порадовались искренним положительнымэмоциямОтметим, что не так давно впервые стал отцом, поэтому на нем сейчас большаяответственность. Супруга, телеведущая Регина Тодоренко родила ему сына. Молодойотец все свободное время проводит с ребенком. Ранее жена певца призналась, чтотеперь они с мужем мечтают о дочке.