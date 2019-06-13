Звезда шоу Давай поженимся! пожаловалась на депрессию.
Роза Сябитова страдает из-за непонимания окружающих.
Звезда шоу "Давай поженимся!" пожаловалась на депрессию.
Роза Сябитова страдает из-за непонимания окружающих.
В личном Instagram телесваха сообщила, что не спит уже
три ночи. Розу Сябитову мучает удушье, у нее бешено колотится сердце и стоит
ком в горле.
"Мне страшно. Похоже на старости лет схожу с ума. Почему
люди не видят и не хотят видеть меня настоящую? Почему не понимают, где я, а
где мой образ?" – рассказала о своих тревогах знаменитость.
Последней каплей, по словам Сябитовой, стал разговор с
подругой. Говоря с приятельницей по телефону, Роза попыталась отойти от
экранного образа телесвахи и стать собой. Однако столкнулась с недоумением. "Роза,
что с тобой? Где твой фирменный голос? Что-то случилось?" – удивилась подруга.
В тот момент почувствовала горечь. Ощущение
ненужности накрыло теледиву с головой.
Да ничего не случилось! Просто выключила первую кнопку и
включила себя настоящую и живую! Но настоящая я никому не нужна! Или меня уже
нет настоящей? Сваха погребла под собой все живое? Все. Я больше не могу..." -
сообщила звезда "Давай поженимся!".
Пользователи Сети поспешили успокоить любимицу публики.
Звезде посоветовали сменить обстановку и отдохнуть. Также
рекомендовали "избавиться" от таких подруг. Интернет-обыватели отметили, что у телесвахи серьезный недуг – депрессия.