Звезда шоу Давай поженимся! пожаловалась на депрессию. Роза Сябитова страдает из-за непонимания окружающих.

Звезда шоу "Давай поженимся!" пожаловалась на депрессию.Роза Сябитова страдает из-за непонимания окружающих.В личном Instagram телесваха сообщила, что не спит ужетри ночи. Розу Сябитову мучает удушье, у нее бешено колотится сердце и стоитком в горле."Мне страшно. Похоже на старости лет схожу с ума. Почемулюди не видят и не хотят видеть меня настоящую? Почему не понимают, где я, агде мой образ?" – рассказала о своих тревогах знаменитость.Последней каплей, по словам Сябитовой, стал разговор сподругой. Говоря с приятельницей по телефону, Роза попыталась отойти отэкранного образа телесвахи и стать собой. Однако столкнулась с недоумением. "Роза,что с тобой? Где твой фирменный голос? Что-то случилось?" – удивилась подруга.В тот момент почувствовала горечь. Ощущениененужности накрыло теледиву с головой.Да ничего не случилось! Просто выключила первую кнопку ивключила себя настоящую и живую! Но настоящая я никому не нужна! Или меня уженет настоящей? Сваха погребла под собой все живое? Все. Я больше не могу..." -сообщила звезда "Давай поженимся!".Пользователи Сети поспешили успокоить любимицу публики.Звезде посоветовали сменить обстановку и отдохнуть. Такжерекомендовали "избавиться" от таких подруг. Интернет-обыватели отметили, что у телесвахи серьезный недуг – депрессия.