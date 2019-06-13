17-летняя знаменитость опубликовала откровенный снимок на своей странице в Instagram. Катя Старшова продемонстрировала чувства к избраннику.

17-летняя знаменитость опубликовала откровенный снимок на своей странице в Instagram. Катя Старшова продемонстрировала чувства к избраннику.Актриса в очередной разнапомнила поклонникам, которые по-прежнему ассоциируют ее с Пуговкой изсериала, что уже стала взрослой. Екатерина Старшова сделала громкое заявление в подписи кфотографии.На снимкеЕкатерина Старшова и ее молодой человек Василий страстно обнимаются. "Люблю", – призналасьзвезда "Папиных дочек". Поклонники бурно отреагировали на публикацию. "Ребят, пуговка выросла", "Вы так красиво смотритесь","Вы такие прикольные", – порадовались за девушку подписчики.Возлюбленный артистки – ееровесник. Вместе они занимаются фигурным катанием. Ребята знакомы уже многолет, но нежное чувство между ними возникло лишь недавно. Новый год ЕкатеринаСтаршова и Василий встречали как пара, хотя их отношения начали развиватьсяраньше.Ранее звезда "Папиныхдочек" рассказывала, что с Василием они познакомились на тренировках пофигурному катанию в театре "Алеко". Молодые люди работали в паре больше четырехлет. В микроблоге не раз появлялись фотографии с парнем.пересталасниматься в кино, но не исключает своего возвращения на экран. К тому же,поговаривают о возможном продолжении сериала "Папины дочки".