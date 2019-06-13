17-летняя знаменитость опубликовала откровенный снимок на своей странице в Instagram. Катя Старшова продемонстрировала чувства к избраннику.
17-летняя знаменитость опубликовала откровенный снимок на своей странице в Instagram. Катя Старшова продемонстрировала чувства к избраннику.
Актриса в очередной раз
напомнила поклонникам, которые по-прежнему ассоциируют ее с Пуговкой из
сериала, что уже стала взрослой. Екатерина Старшова сделала громкое заявление в подписи к
фотографии.
На снимке
Екатерина Старшова и ее молодой человек Василий страстно обнимаются. "Люблю", – призналась
звезда "Папиных дочек". Поклонники бурно отреагировали на публикацию. "Ребят, пуговка выросла", "Вы так красиво смотритесь",
"Вы такие прикольные", – порадовались за девушку подписчики.
Возлюбленный артистки – ее
ровесник. Вместе они занимаются фигурным катанием. Ребята знакомы уже много
лет, но нежное чувство между ними возникло лишь недавно. Новый год Екатерина
Старшова и Василий встречали как пара, хотя их отношения начали развиваться
раньше.
Ранее звезда "Папиных
дочек" рассказывала, что с Василием они познакомились на тренировках по
фигурному катанию в театре "Алеко". Молодые люди работали в паре больше четырех
лет. В микроблоге не раз появлялись фотографии с парнем.
перестала
сниматься в кино, но не исключает своего возвращения на экран. К тому же,
поговаривают о возможном продолжении сериала "Папины дочки".