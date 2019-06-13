Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. В США политика обвинили в коррупции и призвали наказать его по заслугам. В этом деле Запад готов оказать поддержку нынешнему лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. В США политика обвинили в коррупции и призвали наказать его по заслугам. В этом деле Запад готов оказать поддержку нынешнему лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.Порошенко использовал Национальное антикоррупционное бюроУкраины для расправы с политическими оппонентами, заявил на страницахвлиятельной американской газеты The Washington Times отставной полковник армииСША Уэс Мартин. Кроме того, бывший президент использовал ведомство дляпокрывательства бизнес-партнеров.Так, в 2016 году из списка подозрительных были вычеркнутыкомпании, связанные с коррупцией в минобороны, утверждает The Washington Times.По словам Мартина, эти фирмы были связаны с семьей замглавы Советанацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского – бизнес-партнераПорошенко.Кроме того, утверждает автор колонки, бывший лидерНезалежной неплохо погрел руки на поставках в армию. "Правительствополучало выгоду на завышенных ценах вооружений", – утверждаетотставной полковник.По мнению автора материала, Запад должен вмешать в расследованиекоррупционных преступлений бывшего украинского руководства. Мартин выразилнадежду, что Запад поможет Зеленскому найти выведенные из страны за последниепять лет активы, а также привлечь к ответственности причастных к этому.На Украине против возбуждено уже пятьуголовных дел. Помимо прочего, его обвиняют в государственной измене,коррупции, узурпации судебной власти. Бывший замглавы администрации ВиктораЯнуковича Андрей Портнов уверяет: компромата на экс-президента хватит еще надесятки дел.