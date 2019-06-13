Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. В США политика обвинили в коррупции и призвали наказать его по заслугам. В этом деле Запад готов оказать поддержку нынешнему лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.
Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. В США политика обвинили в коррупции и призвали наказать его по заслугам. В этом деле Запад готов оказать поддержку нынешнему лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.
Порошенко использовал Национальное антикоррупционное бюро
Украины для расправы с политическими оппонентами, заявил на страницах
влиятельной американской газеты The Washington Times отставной полковник армии
США Уэс Мартин. Кроме того, бывший президент использовал ведомство для
покрывательства бизнес-партнеров.
Так, в 2016 году из списка подозрительных были вычеркнуты
компании, связанные с коррупцией в минобороны, утверждает The Washington Times.
По словам Мартина, эти фирмы были связаны с семьей замглавы Совета
нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского – бизнес-партнера
Порошенко.
Кроме того, утверждает автор колонки, бывший лидер
Незалежной неплохо погрел руки на поставках в армию. "Правительство
получало выгоду на завышенных ценах вооружений", – утверждает
отставной полковник.
По мнению автора материала, Запад должен вмешать в расследование
коррупционных преступлений бывшего украинского руководства. Мартин выразил
надежду, что Запад поможет Зеленскому найти выведенные из страны за последние
пять лет активы, а также привлечь к ответственности причастных к этому.
На Украине против возбуждено уже пять
уголовных дел. Помимо прочего, его обвиняют в государственной измене,
коррупции, узурпации судебной власти. Бывший замглавы администрации Виктора
Януковича Андрей Портнов уверяет: компромата на экс-президента хватит еще на
десятки дел.