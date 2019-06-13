Шведский центральный защитник Себастьян Хольмен покинул московское Динамо в связи с истечением контракта. Столичный клуб не стал продлевать соглашение с 27-летним футболистом.

Шведский центральный защитник Себастьян Хольмен покинул московское "Динамо" в связи с истечением контракта. Столичный клуб не стал продлевать соглашение с 27-летним футболистом.Хольмен перешел в "Динамо" зимой 2016 года из шведского "Эльфсборга". В составе "бело-голубых" Себастьян принял участие в 92-х играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи."Себастьян, мы благодарим тебя за годы, в которые ты защищал честь нашего клуба, за самоотверженную игру и профессионализм в тренировочном процессе, – говорится на официальном сайте московской команды. – Желаем удачи в дальнейшей карьере и надеемся, что "Динамо" навсегда останется в твоем сердце как важная часть жизни, о который ты будешь вспоминать с теплотой и гордостью".