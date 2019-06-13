Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил прилюдный сеанс унижения премьер-министру страны Сергею Румасу, пока тот был в заграничной командировке. Украинский лидер постарался продемонстрировать всем, что глава правительства ничего не решает.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил прилюдный сеанс унижения премьер-министру страны Сергею Румасу, пока тот был в заграничной командировке. Украинский лидер постарался продемонстрировать всем, что глава правительства ничего не решает.Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отправился в командировку в Лондон. Там он встретился с министром по торговой политике Великобритании Джорджем Холлингбери и министром иностранных дел Королевства Джереми Хантом, а также с руководителями других ведомств.При грамотной подаче эту поездку, уверены специалисты, можно было выставить как настоящий внешнеполитический прорыв Белоруссии. "Но Лукашенко то ли из зависти, то ли еще по каким причинам решил обратить внимание страны на себя", – отмечают журналисты издания "Салiдарнасць". Для этого он сделал все, чтобы показать, что глава белорусского правительства не имеет никакой реальной власти, по сравнению с президентом.Так, едва премьер-министр покинул пределы страны, Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича. Более того, он назначил и нового главу МВД – Юрия Караева.Впрочем, перестановки в силовых ведомствах согласно белорусским политическим традициям всегда были прерогативой именно президента, глава правительства лишь формально заведует этим вопросом. Однако на этом Александр Лукашенко не остановился.В отсутствие главы кабмина был отправлен в отставку еще один министр – глава Минздрава. И, не дожидаясь возвращения Сергея Румаса, во главе ведомства был назначен новый чиновник.Эксперты отмечают, что и раньше Александр Лукашенко отправлял в отставку министров без оглядки на мнение премьер-министра. Однако предшественнику Сергея Румаса Андрею Кобякову он хотя бы позволял сохранить лицо – несмотря на то, что само решение принимал именно президент, озвучивал его глава правительства.Аналитики считают, что подобный "сеанс публичного унижения" нужен был Александру Лукашенко чтобы утвердить собственный авторитет. Более того, возможно белорусский президент постарается списать собственные неудачные решения на опального политика, сбросив таким образом социальное напряжение.