Фигурант, дважды пытавшийся угнать легковые авто, был задержан "по горячим следам".

В конце мая текущего года в дежурную часть ОМВД России по Судогодскому району поступило сообщение о попытке угона автомобиля «ВАЗ 2109».Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили авто с разбитым стеклом и механическими повреждениями. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, опросили возможных очевидцев происшествия.Через несколько часов при содействии граждан злоумышленник, 18-летний местный житель, был задержан.Установлено, что фигурант, употребив спиртное, решил воспользоваться чужим транспортом, чтобы покататься по городу. Разбив лобовое стекло, злоумышленник попал в салон и, повредив приборную панель, попытался завести транспорт, однако, испугался прохожих и скрылся с места происшествия. Убегая, подозреваемый увидел другую отечественную легковушку и, попав в салон аналогичным способом, попытался её завести. В этот момент фигуранта задержали сотрудники полиции.Отделом дознания ОМВД России по Судогодскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 166 УК РФ (попытка неправомерного завладения автомобилем).