Обе попытки не увенчались успехом

Обе попытки не увенчались успехом18-летний житель Судогодского района за один вечер попытался угнать два автомобиля, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.В конце мая в полицию позвонили жители района и сообщили, что кто-то пытается угнать «ВАЗ 2109». Оперативники тут же выехали на место, однако по приезде обнаружили пустой автомобиль с разбитым стеклом и другими повреждениями. Вскоре подозреваемого в попытке угона удалось задержать, им оказался 18 летний местный житель.