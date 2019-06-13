Женщина рассказала, что маленький мальчик один гулял на проезжей части дороги на Каширском шоссе...
Полицейские ЮАО благодаря помощи неравнодушной жительницы обнаружили пропавшего ребенка.
В дежурную часть УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве обратилась местная жительница, которая привела маленького мальчика и рассказала, что он один гулял на проезжей части дороги на Каширском шоссе.
Прибывшие к УВД по ЮАО сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Москворечье-Сабурово отвезли мальчика в дежурную часть отдела полиции для выяснения обстоятельств.
Позднее в полицию обратилась 46-летняя приезжая. Потерпевшая рассказала, что у нее пропал четырехлетний ребенок.
В ходе проверки полицейские установили, что заявительница оставила своих детей в игровой зоне в одном из торговых центров на юге столицы и отправилась по своим делам. Вернувшись через несколько часов, женщина обнаружила отсутствие одного из ее несовершеннолетних сыновей.
В настоящее время обнаруженный ребенок помещен в медицинское учреждение на основании акта выявления и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего. В отношении его матери, 46-летней приезжей женщины, составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Пресс-служба УВД по ЮАО
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