Женщина рассказала, что маленький мальчик один гулял на проезжей части дороги на Каширском шоссе...

Полицейские ЮАО благодаря помощи неравнодушной жительницы обнаружили пропавшего ребенка.В дежурную часть УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве обратилась местная жительница, которая привела маленького мальчика и рассказала, что он один гулял на проезжей части дороги на Каширском шоссе.Прибывшие к УВД по ЮАО сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Москворечье-Сабурово отвезли мальчика в дежурную часть отдела полиции для выяснения обстоятельств.Позднее в полицию обратилась 46-летняя приезжая. Потерпевшая рассказала, что у нее пропал четырехлетний ребенок.В ходе проверки полицейские установили, что заявительница оставила своих детей в игровой зоне в одном из торговых центров на юге столицы и отправилась по своим делам. Вернувшись через несколько часов, женщина обнаружила отсутствие одного из ее несовершеннолетних сыновей.В настоящее время обнаруженный ребенок помещен в медицинское учреждение на основании акта выявления и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего. В отношении его матери, 46-летней приезжей женщины, составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22