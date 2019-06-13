Мировая звезда киберспорта и покера россиянка Лилия Новикова, выступавшая под ником Лия, трагически погибла в Москве в ночь с 11 на 12 июня. Несчастный случай произошел в квартире родителей девушки на Кутузовском проспекте.

Мировая звезда киберспорта и покера россиянка Лилия Новикова, выступавшая под ником Лия, трагически погибла в Москве в ночь с 11 на 12 июня. Несчастный случай произошел в квартире родителей девушки на Кутузовском проспекте.Новикова погибла в ванной комнате. Как сообщает "Московский Комсомолец", 26-летняя киберспортсменка была найдена соседкой. Она лежала без одежды, однако никаких следов насильственных действий на теле не было. Соседка вызвала "скорую помощь" и родственников погибшей.По предварительной версии медиков, причиной смерти стал несчастный случай: девушка могла поскользнуться. По факту происшествия проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.