Сергей Исаев высказался о судебных дрязгах с бывшим коллегой
Сергеем
Нетиевским. Уральские пельмени все еще не уладили конфликт.
Сергей Исаев высказался о судебных дрязгах с бывшим коллегой
Сергеем
Нетиевским. "Уральские пельмени" все еще не уладили конфликт.
"Один из наших бывших участников не только за пределами
видимости зрителей, но и за гранью разумного. Чего хочет человек, очень сложно
понять. Хочет ли он что-то этим сказать или доказать?" – прокомментировал
Сергей Исаев неадекватное, по его мнению, поведение экс-директора комического шоу.
Юморист отметил, что Фемида на стороне коллектива шоу "Уральские
пельмени". По словам Исаева, права на все номера принадлежат ему и его
коллегам. Меж тем сам Нетиевский должен выплатить экс-товарищам пять
миллионов рублей. Решение суда уже вступило в силу, поэтому все имущество
бывшего директора арестовано. Комик добавил, что должник не торопится исполнять
свои материальные обязательства.
"Возможно, он решил, что является капитаном корабля. А это не
так. У нас нет ярко выраженного капитана, мы единая команда, которая совместно
управляет кораблем. Нетиевский решил, что он продюсер, а значит, выше всех
остальных и должен быть богаче. Но он
никогда не был продюсером, а был таким же членом нашей команды, как и все", -
рассудил участник шоу "Уральские пельмени".
Исаев напомнил, что много лет назад, когда проект только
зарождался, они вместе взяли кредит в банке и на общие деньги сняли первый
выпуск программы. Юморист подчеркнул, что именно Сергей первый оторвался от
коллектива и переехал в Москву.
Сергей Исаев признался, что на судах с Сергеем Нетиевским не присутствует.
По словам звезды, из-за заседаний не остается времени на работу и семью. Сейчас
шоу перед Фемидой представляет директор коллектива Евгений Орлов. Об этом сообщает .