Сергей Исаев высказался о судебных дрязгах с бывшим коллегой Сергеем Нетиевским. Уральские пельмени все еще не уладили конфликт.

Сергей Исаев высказался о судебных дрязгах с бывшим коллегойСергеемНетиевским. "Уральские пельмени" все еще не уладили конфликт."Один из наших бывших участников не только за пределамивидимости зрителей, но и за гранью разумного. Чего хочет человек, очень сложнопонять. Хочет ли он что-то этим сказать или доказать?" – прокомментировалСергей Исаев неадекватное, по его мнению, поведение экс-директора комического шоу.Юморист отметил, что Фемида на стороне коллектива шоу "Уральскиепельмени". По словам Исаева, права на все номера принадлежат ему и егоколлегам. Меж тем сам Нетиевский должен выплатить экс-товарищам пятьмиллионов рублей. Решение суда уже вступило в силу, поэтому все имуществобывшего директора арестовано. Комик добавил, что должник не торопится исполнятьсвои материальные обязательства."Возможно, он решил, что является капитаном корабля. А это нетак. У нас нет ярко выраженного капитана, мы единая команда, которая совместноуправляет кораблем. Нетиевский решил, что он продюсер, а значит, выше всехостальных и должен быть богаче. Но онникогда не был продюсером, а был таким же членом нашей команды, как и все", -рассудил участник шоу "Уральские пельмени".Исаев напомнил, что много лет назад, когда проект толькозарождался, они вместе взяли кредит в банке и на общие деньги сняли первыйвыпуск программы. Юморист подчеркнул, что именно Сергей первый оторвался отколлектива и переехал в Москву.Сергей Исаев признался, что на судах с Сергеем Нетиевским не присутствует.По словам звезды, из-за заседаний не остается времени на работу и семью. Сейчасшоу перед Фемидой представляет директор коллектива Евгений Орлов. Об этом сообщает .