Из дома эвакуировали десять человек.
Тело пожилого мужчины нашли на месте пожара во Владимире.
Инцидент произошёл днём 12 июня в многоквартирном доме на проспекте Ленина, 68, сообщают . На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что горит квартира на первом этаже.
Из дома эвакуировали десять человек. После чего пожар потушили на площади пяти кв. метров. Во время тушения внутри обнаружили погибшего 65-летнего мужчину.
Позже стало известно, что погибший – хозяин квартиры. Он уснул с не потушенной сигаретой, из-за чего и произошёл пожар. К ликвидации пожара привлекались 19 человек и 7 единиц техники.