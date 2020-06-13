Из дома эвакуировали десять человек.

Тело пожилого мужчины нашли на месте пожара во Владимире.Инцидент произошёл днём 12 июня в многоквартирном доме на проспекте Ленина, 68, сообщают . На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что горит квартира на первом этаже.Из дома эвакуировали десять человек. После чего пожар потушили на площади пяти кв. метров. Во время тушения внутри обнаружили погибшего 65-летнего мужчину.Позже стало известно, что погибший – хозяин квартиры. Он уснул с не потушенной сигаретой, из-за чего и произошёл пожар. К ликвидации пожара привлекались 19 человек и 7 единиц техники.