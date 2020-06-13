Марина Балмашева – идеальный для подписчиков блогер, поскольку радует их не только неожиданными поворотами судьбы, но и предельной откровенностью. Например, делится с пользователями Сети весьма интимными моментами своей жизни.

Марина Балмашева – идеальный для подписчиков блогер, поскольку радует их не только неожиданными поворотами судьбы, но и предельной откровенностью. Например, делится с пользователями Сети весьма интимными моментами своей жизни.Беременность 35-летней Марины Балмашевой от ее 20-летнего пасынка стала для нее приятной неожиданностью. Девушка призналась, что ранее врачи диагностировали у нее бесплодие.Проблемы с деторождением не заставили блогера быть излишне скрытной относительно этой стороны своей жизни. Наоборот, она не стесняется делиться с пользователями Сети самыми сокровенными кадрами. Например, Марина Балмашева показала снимок, сделанный во время УЗИ.Теперь пара планирует свадьбу. Помогать в этом молодым планирует свекровь Марины Балмашевой, мать ее нового возлюбленного. У этой женщины в свое время блогер увела мужа, а теперь планирует расписаться с ее сыном.Имя Марины Балмашевой прогремело не только на всю Россию, но и за ее пределами. Девушка сперва сбросила 60 килограммов, затем ушла от мужа и стала жить со своим 20-летним пасынком, от которого забеременела, несмотря на ранее поставленный диагноз "бесплодие".Судя по всему, россияне еще услышат о Марине Балмашевой. Больше 400 тысяч человек следят за ее жизнью практически в режиме онлайн. Многие поддерживают девушку в ее поисках счастья и рады за то. что ей удалось найти себе возлюбленного, хоть им и оказался родной сын ее бывшего мужа.11 Июн 2020 в 9:16 PDT