Сотрудники администрации президента России возвращаются на рабочие места с 15 июня. Последние новости об эпидемии коронавируса COVID-19 в России и мире на 13 июня 2020 года – в материале Дни.ру.

Сотрудники администрации президента России возвращаются на рабочие места с 15 июня. Последние новости об эпидемии коронавируса COVID-19 в России и мире на 13 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".В России на 13 июня коронавирусом заболели более 511 тысяч человек. За последние сутки выявлено 8 987 случаев COVID-19. За время эпидемии умерли 6 715 человек.Введенный 30 марта режим удаленной работы в Кремле завершается для большинства сотрудников. С 15 июня они переходят на обычный режим.Установившаяся в России жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде. Он сослался на оценки российских специалистов, которые консультировались с западными коллегами.Санатории Крыма откроются для жителей республики с 15 июня, а с 1 июля – для жителей других регионов. Местные власти призвали россиян смело бронировать путевки.По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 7,55 миллиона человек. Свыше 422 тысяч скончались. В США заболели около двух миллионов человек, в Бразилии – 802 тысячи.Коронавирусом заразилась и супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена. Она сообщила, что хорошо себя чувствует и проходит амбулаторное лечение. Глава государства и их дети прошли тестирование на COVID-19, инфекции не обнаружено.Нельзя запереть людей дома на многие месяцы – необходимо помнить об этом при отмене карантинных мер. Об этом в интервью РБК заявил итальянский вирусолог Андреа Крисанти.Коронавирус в МосквеЗаболели – 202 896Умерли – 3 190Выздоровели – 113 533Коронавирус в РоссииЗаболели – 511 423Умерли – 6 715Выздоровели – 269 370Коронавирус в миреЗаболели – 7 550 963Умерли – 442 880Выздоровели – 3 810 060Статистика коронавируса в России и мире на 13 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква202 8963 190113 533Россия511 4236 715269 370США2 022 785116 819650 059Весь мир7 550 963442 8803 810 833Коронавирус сегодня | | || | | | |