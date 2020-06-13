13.06.2020

2020-06-13 18:05:03

Кукла на булавке станет лучшим семейным талисманом

Иногда нужда заставляет нас придумывать новое решение проблемы. Так получилось и у механика Уолтера Ханта

Ему нужно было срочно заплатить долг, а денег не было. И он изобрёл в этот день 13 июня ровно 195 лет назад - безопасную булавку. К металлическому изделию в виде вытянутой петлИ с иглой он прибавил "замочек", спрятав острый кончик. Хант даже придумал имя своему изобретению- "штырёк для платья" и зарегистрировал его у себя на родине в Англии.

Булавки в те времена стоили очень дорого. А значит считались прекрасным подарком. В русском языке даже есть выражение- "попросить на булавки" или "дать на булавки" ...то есть на мелочи...

На самом деле средства для соединения ткани известны еще с давних времен. Например - фибулы - застежка-украшение для одежды носили древние греки, римляне, славяне. А еще- булавка- символ удачи и счастья.

Брошь для кукольника - не просто украшение. Мишка на лацкане - знак того, что перед вами кукольник. На фестивалях по брошке мы сразу видим своих, - смеётся Марина Чиркова, кукольник-теддист. Эти броши - семейная ценность. Их часто просят повторить.

Марина Чиркова, кукольник-теддист: «Повторить невозможно, будет другая работа, у астера будет другое настроение, другое видение чего-то, другой опыт жизненный».

Любимый стиль Марины - мишки-тедди. Эту серию кукол "Игры нашего двора" кукольник сделала специально для школьников. Через мишек она рассказывает, чем занимались ребята в СССР. Один - вратарь на футбольном поле, другой едет в детский лагерь. А этот мишка - маленький Икар. Еще шаг - и он взлетит. А подушка, это так, для подстраховки.

- Она хочет быть королевой. У неё есть щит, в который она может зайти, просунуть головку и стать настоящей королевой!

Игрушки-блокноты - новое слово в кукольном искусстве. Такой зайка - первый альбом, сделанный Мариной. Работы в стиле примитивизма. Состоят из простых деталей. Страницы состарены вручную. Рукодельница пропитала их кофе и корицей. Другой альбом - уже в русском стиле. Там поселилась баба Яга.

- Это метла самой бабы Яги. Открываем еще одну страничку, это то, из чего варится бабусино зелье, это мухомор. Это тоже сшито из ткани, тоже пропитано кофе, всё очень вкусное, ароматное.

Рукоделием занялась и дочь Марины, Василиса. Её куклы - современные. Модные бороды у мужчин, стильные пальто у женщин. Больше всего Василисе нравится работать над эмоцией персонажа. Какое настроение у кукольника, такая и будет кукла.

-Эту куклу я рисовала тогда, когда писала диплом, это было тяжелое время. Мне кажется, ни у кого не проходит время написания диплома просто. Все эмоции здесь налицо.

Кукольникам интересно работать в разных стилях. Например, эти куклы - образ эпатажной мексиканской художницы Фриды Кало. Но новыми могут быть не только техника, но и материал. В ближайшее время - это металл и дерево.

Нина Глизница, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".