13.06.2020

2020-06-13 20:50:04

Кулинары рассказали как делать селедку под шубой всего за полчаса

День флажков сегодня отмечают и в Нидерландах. Только праздник посвящен селёдке.

По всей стране там проходят селёдочные банкеты. Ритуал праздника- съесть селедку целиком, запрокинув голову. Как связаны селедка и флажки? Деревянные шпажки, воткнутые в кусочки рыбы ,венчают маленькие флажки Голландии. Праздник селедки отмечается и в России.

В апреле- в Калининграде- правда в этом году из-за коронавируса он был перенесен. в августе- на Соловках. Но готовить эту рыбку умеют и владимирские мастера. На кулинарном фестивале в Москве "100 лет селедке под шубой 2 года назад " владимирцы заняли 3 место. И в этом году у Константина Ивлева рецепт Анди Мартина- крем из сельди со свекольной пудрой - занял первое призовое место.

Анди Мартин призер Международного фестиваля "100 лет селёдки под шубой":

- Мы подготовили салат в виде жемчужины. Красная жемчужина, которая фарширована прослоенными овощами. Интресно, что мы не использовали майонез. И применили мусс из сельди вместе с домашним майонезом. Красная оболочка жемчужины была сделана из тонких слоев свеклы.

Ну а сегодня ученица Анди Мартина Алена Астафьева готова поделиться с вами своим секретом приготовления селедки под шубой. Берем на вооружение

Алена Астафьева серебряный призер конкурса WorldSkills среди студентов:

- Не надо будет ждать, когда все настоится 2-4 часа. Можно будет подавать блюдо к столу уже через полчаса. Секрет в том, что мы замешиваем майонез с каждым ингредиентом отдельно.