13.06.2020

2020-06-13 15:10:03

Сегодня по народному календарю отмечается День благодарности лошадям

По народному календарю 13 июня - Еремей-бобовник, или Еремей-распрягальник.

Православная церковь вспоминает апостола от 70-ти Ерма и мученика Ермию Команского. А в народном сознании два этих имени слились в единое - Еремея. А название "распрягальник" связано с окончанием посевных работ. 13 июня в народе всегда благодарили лошадей за выполненную посевную. Их баловали вкусностями, угощали хлебными лепешками, выпускали на выпас в луга и водили купать на водоём.

Прямо в поле на зеленой лужайке пасется небольшой табун: Поэма, Остап и Беня. Летом на улице жарко и много насекомых поэтому лошади прячутся в тени.

Алексей Николаев, владелец лошадей:

«Сейчас они поедят и начнут прятаться, во время того как они спрячутся они будут общаться между собой, то есть чесаться, нюхаться, и все остальное».

Алексей Николаев рассказывает: у каждой лошади свой характер. Поэма, еще ее называют Зинка - обаятельная , Беня - спокойный и самостоятельный, а Остап более ретивый,и как самый крупный , отвечает за остальных. Что бы лошадь чувствовала себя комфортно, и с ней сложились хорошие отношения, ей нужно дать свободу, говорит Алексей.

Алексей Николаев, владелец лошадей:

«Чем больше свободы у лошади, тем более свободно и естественна она себя чувствует. Потому что если, человек социальное существо и оно вырастие таким, каким вы его вырастите. А лошади они все равно вырастят лошадьми, просто у них не будет своеобразных социальных рамок, и всего остального. И понятие хозяина у лошадей тоже не особо много».

Людей лошади воспринимают как часть табуна, либо ты свой такой же как и они, либо чужой и к нему относятся настороженно. Нельзя забывать и про дистанцию, во время игры лошадь может не рассчитать силы и причинить человеку вред. Но доверие еще нужно заслужить, в первую очередь, человеческим отношением ,они точно такие же как и мы, утверждает Алексей.

Алексей Николаев, владелец лошадей:

«Проявление общения и дружелюбия, это как раз обнюхивание и взаимный груменг, то есть почесывание».

Что касается верховой езды - шпоры и кнуты не нужны, насилие не заставит лошадь вас действительно слушаться, любовь и забота -вот главные инструменты.

Екатерина Таманова, Илья Хлудов Вести Владимир.