Голливудская актриса Шэрон Стоун дала интервью известному британскому комику Бретту Гольдштейну. Ему она рассказала о том, как трижды оказывалась на грани жизни и смерти.

Голливудская актриса Шэрон Стоун дала интервью известному британскому комику Бретту Гольдштейну. Ему она рассказала о том, как трижды оказывалась на грани жизни и смерти.Шэрон Стоун рассказала, как однажды едва не умерла от удара молнией. Она наполняла утюг водой из колодца в тот момент, когда в него ударил разряд атмосферного электричества.Удар оказался настолько сильным, что Шэрон Стоун отлетела через всю кухню, ударилась о холодильник и пролежала без сознания до тех пор, пока ее в таком виде не обнаружила мать. Свое состояние в этот момент она описать затруднилась.После этого на протяжении десяти дней Шэрон Стоун находилась под пристальным вниманием врачей. Ей ежедневно приходилось делать ЭКГ.Впрочем, это был не единственный случай, когда актриса оказывалась на грани жизни и смерти. Например, однажды в детстве она бежала и не заметила бельевую веревку. В результате та рассекла ей кожу на шее. Еще немного, и могла бы пострадать яремная вена – в таком случае мало бы кто сумел спасти будущую звезду.А в 2001 году у Шэрон Стоун произошел инсульт. В голове у актрисы лопнул кровеносный сосуд. Сама же она, по собственному признанию, увидела яркую вспышку света, которая начала ее засасывать.Вокруг себя актриса внезапно увидела своих почивших друзей и тех, кто при жизни был к ней добр. По собственному признанию, тогда Шэрон Стоун оказалась где-то между двумя мирами.Когда же она пришла в себя после инсульта, мало кто мог и надеяться на ее полное восстановление. Ей перестали предлагать роли, старались не замечать. Однако у Шэрон Стоун получилось не только полностью выздороветь, но и вернуться к активным съемкам.10 Апр 2020 в 10:27 PDT