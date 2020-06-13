13.06.2020

2020-06-13 11:45:04

Скорая помощь во Владимире сгорела из-за неисправности проводкт

По прибытии подразделений пожарно-спасательной части №2 установлено, что автомобиль горит по всей площади 5 кв.м.

Меньше чем за 10 минут пожар был потушен, на тушение подан ствол высокого давления. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Дознавателями МЧС России устанавливаются причины произошедшего. Скорее всего, причиной пожара стала неисправность проводки.

К ликвидации последствий привлекались 2 пожарные автоцистерны и 8 человек личного состава.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 июня при въезде на территорию Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира произошло возгорание автомобиля скорой медицинской помощи.

Находящимся в машине людям удалось эвакуироваться. Никто не пострадал.