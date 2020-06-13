Многие люди считают удачей переболеть коронавирусом COVID-19 без симптомов или в легкой форме. Однако даже при таких условиях инфекция представляет немалую угрозу для здоровья.

Многие люди считают удачей переболеть коронавирусом COVID-19 без симптомов или в легкой форме. Однако даже при таких условиях инфекция представляет немалую угрозу для здоровья.Американская биолог Анча Баранова предупредила, что при бессимптомном течении болезни зараженный может не заметить опасных патологических процессов в организме. К ним относятся нарушение работы почек и снижение объема легких.Баранова отметила, что чаще всего легкая форма коронавируса в мире сегодня встречается среди молодых людей. При этом инфекцию у них обнаруживают при обследовании тех органов, которые КОВИД обычно не поражает. К примеру, при компьютерной томографии органов пищеварительной системы можно заметить негативные процессы в легких. Если они уменьшаются, то, скорее всего – пациент заражен.В связи с этим специалист рекомендует всем, у кого был диагностирован коронавирус, проходить компьютерное обследование, даже если болезнь не дает о себе знать. Не менее важно сдать анализы на клубочковую фильтрацию – их результаты помогут выяснить, не пострадали ли почки.Анча Баранова добавила, что бессимптомный в мире сегодня также обнаруживают у беременных женщин. Инфекцию находили в плаценте, образцы которой брали на анализ после родов. Однако биолог отметила, что на фоне беременности "разглядеть" симптомы COVID-19 довольно сложно. Поэтому правильнее было бы говорить не о бессимптомном течении болезни, а о заражении без обнаружения его признаков.