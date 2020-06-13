За непривлечение его к ответственности мужчина предложил инспектору ГИБДД денежные средства...

Сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.В ходе несения службы на улице Генерала Белобородова инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением 27-летнего жителя Московской области за административное правонарушение, предусмотренное статьей 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».За непривлечение его к ответственности мужчина предложил инспектору ОГИБДД УВД по СЗАО денежные средства. Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако водитель проигнорировал данное предупреждение и положил 5 тысяч рублей в правый кофр служебного мотоцикла, после чего был задержан.Дознанием ОМВД России по району Митино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56