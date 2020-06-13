13.06.2020

2020-06-13 09:10:04

Во Владимирской области выявлены еще 63 новых случая коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 13 июня 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

16 сл. в Гусь-Хрустальном,

13 сл. в Собинском,

8 сл. в Петушинском,

7 сл. в о. Муром,

6 сл. в Юрьев-Польском,

4 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Александровском,

2 сл. в Суздальском,

2 сл. в Киржачском,

1 сл. в Радужном, 1 сл. в Ковровском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3453 случая заболевания

711 сл. в г. Владимире,

537 сл. в Гусь-Хрустальном,

440 сл. в Петушинском,

317 сл. о. Муром,

294 сл. в Александровском,

246 сл. в Ковровском,

147 сл. в Собинском,

128 сл. в Кольчугинском,

122 сл. в Юрьев-Польском,

102 сл. в Судогодском,

89 сл. в Вязниковском,

84 сл. в Киржачском,

63 сл. в Меленковском,

59 сл. в Суздальском,

52 сл. в Камешковском,

27 сл. в г. Радужном,

24 сл. в Селивановском,

11 сл. в Гороховецком.