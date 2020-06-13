Поймали злодеи англичанина, немца и русского. Дали по два шарика из титана и посадили в камеру - без окон, без дверей, без щелей. Все наглухо забетонировано. Выдвинули условие - кто удивит через месяц, того отпустят. Приходят через месяц к англичанину - а тот искусно жонглирует. Приходят к немцу - а тот один шарик глотает, второй из задницы вытаскивает. Злодеи:
- Этих оставляем в живых.
Заходит один злодей к русскому. Выходит, репу чешет:
- Не, англичанина и немца - убить.
- А что русский?
- Да он один шарик сломал, второй потерял.
еще анекдот!