13.06.2020

2020-06-13 18:15:08

Во Владимирской области выявлены еще 63 зараженных коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 13 июня 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

16 - в Гусь-Хрустальном районе,

13 - в Собинском,

8 - в Петушинском,

7 - в о. Муром,

6 - в Юрьев-Польском,

4 - во Владимире,

3 -. в Александровском,

2 - в Суздальском,

2 - в Киржачском,

1 - в Радужном,

1 - в Ковровском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3453 случая заболевания

711 - во Владимире,

537 - в Гусь-Хрустальном,

440 - в Петушинском,

317 - о. Муром,

294 - в Александровском,

246 - в Ковровском,

147 - в Собинском,

128 - в Кольчугинском,

122 - в Юрьев-Польском,

102 - в Судогодском,

89 - в Вязниковском,

84 - в Киржачском,

63 - в Меленковском,

59 - в Суздальском,

52 - в Камешковском,

27 - в г. Радужном,

24 -. в Селивановском,

11 - в Гороховецком.