В результате пожара площадью 160 квадратных метров пострадала кровля и чердак.

Вечером 12 июня около 17-44 в посёлке Мирный Камешковского района на улице Садовой загорелся барак.На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение крыши. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом.В результате пожара площадью 160 квадратных метров пострадала кровля и чердак. Погибших нет.На вызов выезжали 9 единиц техники, а также 24 человека личного состава.