За сутки в регионе выздоровели от COVID всего девять человек, никто не умер.

У 41 жителя Костромской области выявили коронавирус на утро 13 июня.Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 21 976 человек. Из них инфекцию уже преодолели 19 232 пациента. Девять больничных листов медики закрыли за минувшие сутки.В последние 24 часа летальных исходов от коронавируса в Костромской области не было. Всего регион потерял из-за этой инфекции с начала пандемии 498 человек.