13.06.2021

2021-06-13 17:35:04

Музыкально-просветительский театр областной филармонии поставил мюзикл по мотивам Бременских музыкантов

Легендарная компания: Трубадур, Осел, Пес, Кот и Петух. Снова встретились и поют на сцене владимирской филармонии. Любимая сказка братьев Гримм о бродячих музыкантах, любимый мультфильм - родом из 70-ых годов двадцатого столетия. Тогда на экраны вышла фантазия "Бременские музыканты". Кстати, в новом мюзикле многое оттуда. Похожие костюмы, сцены и, конечно, стихи Юрия Энтина, музыка Геннадия Гладкова.



Современными стали декорации и язык персонажей. Теперь фон на сцене меняется за секунду. Трон принцессы - проекция. А персонажи используют сленг. Вячеслав Мокану, режиссер-постановщик: “Проекции если вы обратили внимание, то эти иконочки всплывающие, как сторис. Это наша история, этих ребят. Конечно мы осовременили, когда ребята выходят. У них эмоции такие , что нас обманули, они все были”.



Трубадур - романтик-авантюрист, Атаманша - расчетливая разбойница, а король - самодур. Герои те же. Только петух стал птицей, склонной к философии. Именно он подталкивает героев к правильному выбору. Юлия Покачалова, актриса музыкально-просветительского театра : “Там и слова подходящие такие о духовном, а не материальном. Это интересно, всегда играешь. Потом мультик знакомый с детства, любимый все эти песни на "ура".Даже не пришлось ничего учить”



Новый мюзикл - не только история знакомства и искренней дружбы странствующих музыкантов. Публику удивит и новый финал. Отныне у этой истории - абсолютный хэппи-энд. Свое счастье обрела не только принцесса, но и король. Его образ воплотил солист Андрей Романов. Его герой женился на Атаманше. Андрей Романов, солист владимирской филармонии, заслуженный артист России: “Это неожиданный финал для меня, я если честно тот мультфильм не смотрел ,где они уже совсем взрослые.Но это интересно, совершенно неожиданная находка. Я думаю и детям интересно. На прошлом спектакле они мне кричали - "не женись , она плохая ".



Веселая музыкальная история будет интересна и взрослым и детям. Во владимирской филармонии мюзикл можно будет посмотреть до конца июня.



Екатерина Таманова, Андрей Синягин "Вести- Владимир".